В больницах остаются семеро пострадавших в херсонских Хорлах

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - На лечении в больницах остаются семеро пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в селе Хорлы Херсонской области; пострадавший ребенок остается в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших - средней степени тяжести с динамикой к улучшению, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении в медучреждениях Республики Крым и в РДКБ Минздрава России остаются семь пострадавших при атаке", - сказал Кузнецов "Интерфаксу" в понедельник.

Состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медицинскую помощь в ведущем детском медицинском центре России, сообщил помощник министра.

Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести с тенденцией к улучшению, отметил Кузнецов.

По данным властей, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар несколькими беспилотниками по зданию кафе и гостиницы в селе Хорлы. По сообщению Следственного комитета РФ, в результате атаки пострадали не менее 60 человек, 29 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.