Число посетивших Грузию туристов из РФ в 2025 году выросло на 13%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Грузию в 2025 году посетили 7,8 млн человек (транзитных путешественников и иностранных туристов), что на 5,9% больше, чем годом ранее, сообщила Национальная администрация туризма Минэкономики республики.

При этом количество иностранных туристов выросло на 8,4%, до 5,52 млн человек.

В четвертом квартале въездной поток составил 1,69 млн человек (рост на 7,6% к четвертому кварталу 2024 года) против 2,96 млн человек в третьем квартале (рост на 6,6% по сравнению с третьим кварталом 2024 года).

Данные администрации свидетельствуют, что топ-5 стран по количеству посетивших Грузию туристов в 2025 году традиционно возглавила Россия - 1,61 млн человек (рост на 13,4%), на втором месте Турция - 1,26 млн человек (снижение на 6%), на третьем - Армения (962,1 тыс. человек, рост на 1,5%), далее идут Израиль (411,1 тыс. человек, рост на 32,2%) и Азербайджан (294 тыс. человек, рост на 34%).

В сообщении отмечается, что суммарный турпоток в Грузию из стран ЕС и Великобритании в прошлом году составил почти 0,5 млн человек, увеличившись на 14%.

В 2024 году страну посетили 7,37 млн международных путешественников против 7,07 млн человек в 2023 году.

Грузинские власти ожидали в 2025 году роста числа иностранных туристов до 7,9 млн человек и увеличения доходов от туризма до $4,5 млрд с $4,4 млрд в 2024 году.

Грузия
