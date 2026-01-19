Житель Белгородской области получил 21 год лишения свободы за госизмену

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал жителя Губкинского округа Белгородской области виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации, преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Он приговорен к 21 годам лишения свободы, ограничению свободы еще на год и к выплате 700 тысяч рублей штрафа.

"Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима", - уточнили "Интерфаксу" в управлении.

По данным спецслужбы, в 2024 году обвиняемый 1988 года рождения "принял решение о вступлении в действующую на территории Украины террористическую организацию и по указанию зарубежных кураторов выполнял задания, связанные с незаконном оборотом оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и боеприпасов: изымал и помещал в тайники взрывные устройства, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие".

Кроме того, он по заданию украинских кураторов осуществлял наблюдение за объектами в Москве, "в том числе за редакциями российских телерадиокомпаний, в целях последующего использования этих сведений для посягательства на жизнь представителей СМИ".

Действия подсудимого квалифицированы по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Приговор в законную силу пока не вступил.