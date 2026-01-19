Поиск

Военные РФ сообщили о нейтрализации 16 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 12:00 до 16:00 перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской областью и три над Курской, заявили в Минобороны России в понедельник.

Ранее ведомство сообщало, что средства ПВО за сутки сбили 122 беспилотника самолетного типа. Также были сбиты 12 управляемых авиационных бомб и две управляемые ракеты большой дальности "Нептун".

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны России Белгородская область Курская область
