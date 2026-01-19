Депутаты предложили ввести самозапрет на платежи в компьютерных играх

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Депутаты от фракции "Новые люди" предлагают проработать возможность введения самозапрета на платежи в ходе видеоигр, соответствующее предложение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщили журналистам в пресс-службе партии.

"Введение механизма самозапрета на внутриигровые платежи позволит защитить подростков и другие уязвимые группы граждан от импульсивных затрат в онлайн-играх. При этом предложенная мера не нарушит прав других граждан, поскольку носит сугубо добровольный характер и не будет применяться принудительно", - процитировали в пресс-службе письмо в адрес министра цифрового развития.

В нем отмечается, что депутаты также просят оценить "целесообразность реализации данной инициативы и, в случае её поддержки, поручить профильным подразделениям Минцифры России проработать механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи для физических лиц".

В письме депутаты и, в частности, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, указывают, что "одновременно с ростом индустрии обостряется проблема импульсивных трат в играх, особенно среди подростков". "В отрасли фактически отсутствуют эффективные ограничители подобных расходов - на сегодняшний день специальное регулирование сферы компьютерных игр, в том числе внутриигровых платежей, в российском законодательстве отсутствует. Без должного контроля микроплатежи могут приводить к развитию зависимости. Практика показывает, что дети и подростки нередко совершают необдуманные покупки в играх и способны потратить на них все доступные деньги. Так, зафиксированы случаи, когда несовершеннолетние игроки в России расходовали сотни тысяч рублей с родительских счетов на внутриигровые микротранзакции", - отметили парламентарии.