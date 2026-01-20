Поиск

Аэропорты Пензы и Ярославля приостановили работу

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в телеграм-канале ведомства в ночь на вторник.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале проинформировал о введении в регионе режима "Беспилотная опасность" и ограничении работы мобильного интернета.

В Росавиации также сообщили приостановке работы ярославского аэропорта.

