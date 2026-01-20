Аэропорт Ярославля вновь обслуживает рейсы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Ярославля (Туношна) возобновил работу, сообщает пресс-служба Росавиации утром во вторник.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в телеграм-канале ведомства.

О временном закрытии ярославского аэропорта Росавиация сообщала ранее ночью. Также приостанавливали работу аэропорты Калуги, Пензы, Самары и Саратова. К утру они все возобновили обслуживание рейсов.