В шести районах Ростовской области ликвидированы дроны

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации беспилотников над шестью районами региона.

"Накануне вечером и минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки перехвачены и уничтожены БПЛА в шести районах - Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском (с), Тацинском", - написал он в своем телеграм-канале утром во вторник.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, она будет уточняться, добавил Слюсарь.