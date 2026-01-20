Три дрона сбили в Воронежской области ночью

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации трех беспилотников в регионе.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале утром во вторник.

Гусев добавил, что в области в данный момент нет опасности атаки БПЛА.