Порядка 400 человек оказались без света из-за пожара на подстанции под Иркутском

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Отключение электричества произошло в поселке Маркова Иркутской области из-за пожара на трансформаторной подстанции, сообщил мэр Иркутского округа Леонид Фролов в своем телеграм-канале во вторник.

"Из-за пожара на трансформаторной подстанции жители остались без электричества. Возгорание зафиксировано в 03:20 20 января (22:20 по Москве 19 января). Без электричества на данный момент остаются около 400 человек. Это жители микрорайона Парк Пушкино, дачного поселка "Ромашка", коттеджного поселка "Варежки", - написал Фролов.

Восстановить электричество планируется во вторник днем. Задействованы 10 человек, четыре единицы техники, дополнительно работает бригада для прокладки кабеля.

"Из-за возросшего потребления электроэнергии, которое вызвали устойчивые морозы в регионе, в ночь на 20 января возникла перегрузка на линии электропередачи. Первое возгорание произошло 19 января в 21:06 (16:06 мск). Аварию устранили в 02:40 (21:40 мск 19 января)", - добавил Фролов.

Он отметил, что развернут пункт временного размещения в Марковской школе на улице Мира, принять в нем могут до 1,5 тыс. человек. В настоящее время никто за помощью не обращался.

Согласно открытым источникам, температура воздуха в поселке Маркова сейчас около минус 35 градусов Цельсия.

