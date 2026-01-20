В Кремле не опасаются, что инфляцию в РФ не удастся удержать в пределах 4-5%

ЦБ мониторит ситуацию с ценами, принимает меры для поддержания макроэкономической стабильности, заявил Песков

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Кремле пока нет опасений, что инфляцию в РФ не удастся удержать в пределах прогноза 4-5%, Центробанк принимает необходимые меры для сохранения макроэкономической стабильности.

"Пока таких опасений нет, собственно, Центробанк мониторит ситуацию и принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений в Кремле, что на фоне роста цен в различных секторах из-за повышения ставки НДС в стране не удастся удержать инфляцию в пределах 4-5%.

Он добавил: "Что касается роста цен, то, конечно, в первую очередь правительство самым внимательным образом отслеживает эти процессы, они анализируются, и по мере необходимости состоятся обсуждения".