В Госдуме напомнили о просьбе к Минтрансу восстановить судоходство по реке Оке

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы "Единой России" "Развитие туризма" Надежда Школкина напомнила журналистам, что попросила Минтранс проработать возможность восстановления судоходства по реке Оке.

"По итогам обсуждения стратегии развития Тульской области направила письмо в Минтранс России с просьбой проработать вопрос о восстановлении судоходства по реке Оке, в частности на участке Калуга - Коломна, что позволило бы возродить пассажирские перевозки водным транспортом, которые в 2012 году были прекращены из-за снижения уровня воды в Оке, а также выстроить новые логистические маршруты, способствующие увеличению промышленного и туристского потенциала субъектов РФ, в том числе Тульской области", - сказала она.

Вариантом решения проблемы депутат видит строительство на Оке четырех низконапорных компенсирующих гидроузлов с судоходными шлюзами, способных обеспечить на участке Калуга - Коломна, независимо от глубины на верхней части реки, гарантированную судоходную глубину.

"Таким образом, данные сооружения смогли бы обеспечить требуемые уровни глубин для судоходства в течение всей навигации, что в конечном итоге позволило бы возродить водную артерию для перевозки грузов и пассажиров, в том числе с использованием круизных судов, следующих из Москвы и Нижнего Новгорода", - добавила Школкина.

В Минтрансе в ответ на письмо обратили внимание на необходимость проведения научно-исследовательских работ по восстановлению судоходства по реке Оке, в том числе оценив не только экономическую целесообразность, но и возможные негативные экологические последствия для регионов, сказала депутат.

"Полностью разделяю данное мнение. И в этом году по поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева вместе с областным правительством и другими заинтересованными субъектами, а также с привлечением экспертного сообщества, будем прорабатывать данные вопросы", - подытожила Школкина.

Ока - правый приток Волги. Река начинается в Орловской области, протекает по территориям Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской и Московской областей. По Оке частично проходит популярный круизный маршрут "Московская кругосветка" из Москвы в Нижний Новгород и обратно.