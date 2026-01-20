Суд РФ отменил обеспечительные меры по иску о запрете американской NCH Capital

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оставил без рассмотрения иск замгенпрокурора о признании экстремистским объединением американской инвестиционной компании NCH Capital Inс и обращении в доход государства активов ее бенефициаров в РФ, передает корреспондент "Интерфакса".

Также суд отменил наложенные ранее обеспечительные меры "в связи с отсутствием их необходимости".

Как пояснил "Интерфаксу" осведомленный источник, знакомый с ходом процесса, обеспечительные меры касались запрета российским компаниям, перечисленным в иске, переводить деньги за рубеж.

Генпрокуратура РФ в декабре подала иск о запрете деятельности и признании экстремистской NCH Capital Inс, а также гражданина США Джорджа Рора и гражданина Австрийской Республики Мориса Табациника. Надзорное ведомство просило суд обратить в доход государства активы ответчиков, капитализация которых оценивалась в более чем 70 млрд рублей.

NCH Capital Inc., основанная гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором, в 2008 году создала холдинг "АгроТерра". В РФ группа объединяет 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях, элеваторы общей мощностью более 500 тыс. тонн. "АгроТерра" занимается выращиванием, хранением и реализацией сои, пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса. Указом президента от 8 апреля 2024 года активы холдинга переданы в управление Росимуществу. Речь идет о компаниях "Капитал АгроФинанс", "АгроТерра", "АгроСистема-Регионы" и "АгроСистема".