Поиск

Суд РФ отменил обеспечительные меры по иску о запрете американской NCH Capital

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оставил без рассмотрения иск замгенпрокурора о признании экстремистским объединением американской инвестиционной компании NCH Capital Inс и обращении в доход государства активов ее бенефициаров в РФ, передает корреспондент "Интерфакса".

Также суд отменил наложенные ранее обеспечительные меры "в связи с отсутствием их необходимости".

Как пояснил "Интерфаксу" осведомленный источник, знакомый с ходом процесса, обеспечительные меры касались запрета российским компаниям, перечисленным в иске, переводить деньги за рубеж.

Генпрокуратура РФ в декабре подала иск о запрете деятельности и признании экстремистской NCH Capital Inс, а также гражданина США Джорджа Рора и гражданина Австрийской Республики Мориса Табациника. Надзорное ведомство просило суд обратить в доход государства активы ответчиков, капитализация которых оценивалась в более чем 70 млрд рублей.

NCH Capital Inc., основанная гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором, в 2008 году создала холдинг "АгроТерра". В РФ группа объединяет 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях, элеваторы общей мощностью более 500 тыс. тонн. "АгроТерра" занимается выращиванием, хранением и реализацией сои, пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса. Указом президента от 8 апреля 2024 года активы холдинга переданы в управление Росимуществу. Речь идет о компаниях "Капитал АгроФинанс", "АгроТерра", "АгроСистема-Регионы" и "АгроСистема".

NCH Capital Тверской суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

 Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

"Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

 "Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

 Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона

Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });