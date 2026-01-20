Поиск

Лавров считает нездоровым то, что Токио игнорирует озабоченности Москвы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Действующая японская администрация не слышит озабоченности России в сфере безопасности, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.

"К сожалению, действующая администрация наши озабоченности игнорирует. Мы убеждены, что это нездоровая ситуация", - сказал он.

Министр указал на вопросы, связанные с безопасностью России - в частности, размещение на территории Японии различных систем вооружений, в том числе американских.

Также Лавров отметил отдельные, "точечные" российско-японские контакты по линии парламентариев.

"Надеемся, что они (контакты - ИФ) помогут японскому руководству лучше уяснить законные российские интересы и лучше уяснить необходимость оставаться приверженными тем принципам, которые закреплены в японской Конституции и в уставе Организации Объединенных Наций в том, что касается итогов Второй Мировой войны", - сказал он.

Кроме того, по словам главы МИД, "несмотря на глубочайшие противоречия в, так сказать, геополитических вопросах, культурно-гуманитарное сотрудничество (Россия и Японии - ИФ) развивается развивается весьма и весьма позитивно".

"И никаких попыток отменить наши культуру, наше искусство, наших исполнителей (...) не наблюдается", - сказал он.

