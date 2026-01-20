Повышение штрафов за нарушение госграницы до 2,5 млн рублей одобрено в I чтении

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1080565-8 группы сенаторов о повышении штрафов по восьми составам административных правонарушений в области защиты государственной границы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что пересмотр размеров административных штрафов по большинству составов за нарушение законодательства о госгранице не производился с 2007 года. Предполагаемый объем дополнительных поступлений доходов в федеральный бюджет, связанных с реализацией законопроекта, составит более 800 млн рублей ежегодно, подсчитали сенаторы.

Согласно предлагаемым изменениям в статью 18.1 КоАП нарушение правил пересечения госграницы лицами или транспортными средствами, повлечет наложение штрафа на граждан от пяти до 25 тысяч рублей (сейчас от 2 тысяч до 5 тысяч рублей); на должностных лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей (сейчас от 30 тысяч до 50 тысяч рублей); на юридических лиц - от 1 млн до 2,5 млн рублей (сейчас от 400 тысяч до 800 тысяч рублей).

Также предусматривается, что ведение на границе России либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (сейчас до 1 тысячи рублей); на должностных лиц - от 10 тысяч до 25 тысяч (сейчас от 3 тысяч до 5 тысяч рублей); на юридических лиц - от 30 тысяч до 150 тысяч рублей (сейчас от 10 тысяч до 30 тысяч рублей).

Кроме того, ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности либо проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне, а равно содержание или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (сейчас от 300 до 1 тысячи рублей); на должностных лиц - от 5 тысяч до 25 тысяч рублей (от 2 тысяч до 5 тысяч рублей); на юридических лиц - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей ( от 5 тысяч до 10 тысяч рублей).

В статье 18.3 КоАП, в частности, предусматривается, что ведение в территориальном море и во внутренних морских водах России, в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности без разрешения (уведомления) пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас от 300 до 1 тысячи рублей); на должностных лиц - от 5 тысяч до 25 тысяч рублей (от 2 тысяч до 5 тысяч рублей); на юридических лиц - от 25 тысяч до 60 тысяч рублей (от 8 тысяч до 12 тысяч рублей).

В статье 18.5 КоАП предлагается установить, что нарушение правил, относящихся к мирному проходу через территориальное море России или к транзитному пролету через воздушное пространство России повлечет штраф для юридических лиц в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей (сейчас от 30 тысяч до 50 тысяч рублей).

В статье 18.6 КоАП предлагается прописать, что нарушение судами рыбопромыслового флота порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек) при пересечении внешней границы исключительной экономической зоны России повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тыяч. рублей (сейчас от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей); на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей (от 15 тысяч до 20 тысяч рублей); на юридических лиц - от 500 тысяч до 1,5 млн рублей (от 200 тысяч до 400 тысяч рублей).

В статье 18.7 поправки предусматривают, что неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы повлечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей) или арест на срок до 15 суток.