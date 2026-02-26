Увеличение штрафов за нарушения на госгранице одобрено во II и III чтении

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон об увеличении размеров штрафов по восьми составам административных правонарушений в области защиты государственной границы.

В пояснительной записке к закону отмечается, что размеры административных штрафов по большинству составов за нарушение законодательства о госгранице не пересматривали с 2007 года. Предполагаемый объем дополнительных поступлений доходов в федеральный бюджет, связанных с реализацией законопроекта, превысит 800 млн рублей ежегодно, говорится документе.

Так, в частности, согласно предлагаемым изменениям в статью 18.1 КоАП нарушение правил пересечения госграницы лицами или транспортными средствами, повлечет наложение штрафа на граждан от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на должностных лиц - от 100 тыс. до 250 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей); на юридических лиц - от 1 млн до 2,5 млн рублей (сейчас от 400 тыс. до 800 тыс. рублей).

Также предусматривается, что ведение на границе либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас до 1 тыс. рублей); на должностных лиц - от 10 тыс. до 25 тыс. (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц - от 30 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 30 тыс. рублей).

Кроме того, ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности либо проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне, а равно содержание или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 300 до 1 тыс. рублей); на должностных лиц - от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей (от 5 тыс. до 10 тыс. рублей).

В статье 18.3 КоАП, в частности, предусматривается, что ведение в территориальном море и во внутренних морских водах России, в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности без разрешения (уведомления) пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 300 до 1 тыс. рублей); на должностных лиц - от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц - от 25 тыс. до 60 тыс. рублей (от 8 тыс. до 12 тыс. рублей).

В статье 18.5 КоАП устанавливается, что нарушение правил, относящихся к мирному проходу через территориальное море России или к транзитному пролету через российское воздушное пространство повлечет штраф для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей).

В статье 18.6 КоАП указывается, что нарушение судами рыбопромыслового флота порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек) при пересечении внешней границы исключительной экономической зоны России повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей); на должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей (от 15 тыс. до 20 тыс. рублей); на юридических лиц - от 500 тыс. до 1,5 млн рублей (от 200 тыс. до 400 тыс. рублей).

В статье 18.7 предусматривается, что неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы повлечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей) или арест на срок до 15 суток.