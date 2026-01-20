Поиск

Путин обсудит с членами правительства вопросы, поднимавшиеся гражданами на "прямой линии"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 21 января в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

С докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилёва.

"Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - говорится в сообщении.


