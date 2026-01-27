Минфин 28 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26254 и 26235

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 28 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26254 и ОФЗ-ПД серии 26235 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26254 с погашением 3 октября 2040 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).

Облигации серии 26235 с погашением 12 марта 2031 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 11-го купонного дохода - 18 марта 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 5,9% годовых (1-й купон - 26,02 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 29,42 рубля на облигацию).