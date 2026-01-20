Поиск

Тариф на прокачку нефти от ВСТО на Комсомольский НПЗ предложено поднять на 31% до 2027 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила проект поправок к приказу об установлении тарифа на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти на участке нефтепровода-отвода ТС ВСТО - Комсомольский НПЗ, оказываемые ПАО "НК "Роснефть". Проект опубликован на regulation.gov.ru.

Сейчас по этому отрезку нефтепровода действуют долгосрочные тарифы, однако периодически они повышаются в связи с недозагрузкой системы. Предыдущее повышение состоялось задним числом - в мае 2025 года тарифы были повышены, начиная с 2025 года.

Так, на 2026 год действующий тариф - 569,91 рубля за тонну, на 2027 год - 592,71 рубля за тонну.

ФАС предлагает установить тариф "до 1 января 2027 года в размере 746,87 рубля за тонну", то есть увеличить на 31%.

Комсомольский НПЗ в июле 2019 года был подключен к системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Для этого "Транснефть" построила отвод проектной мощностью 8 млн тонн в год, было проложено 293 км линейной части, построены три НПС.

