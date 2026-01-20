Белгородский губернатор сообщил о еще одном погибших и двух раненых

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате новых ударов дронов погиб один человек и еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте", - написал Гладков в Telegram.

Житель Шебекина в результате взрыва дрона получил баротравму и сам обратился в Шебекинскую ЦРБ. Лечиться он будет амбулаторно. На месте атаки посечен осколками легковой автомобиль.

В селе Головчино Грайворонского округа от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина. Его госпитализируют в Белгороде со слепым осколочным ранением спины.

Ранее в этот день Гладков сообщил об одном погибшем в Шебекине в результате удара по автомобилю.