В белгородском селе в результате удара дрона по жилому дому погиб мужчина

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В селе Отрадное Белгородского округа в результате удара дрона по частному дому погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Жилец дома был тяжело ранен. Бойцы самообороны прибыли в село и вывезли раненого на машине главы администрации Малиновского сельского поселения. По пути машину атаковал FPV-дрон. Пострадавшего без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и повезли в больницу, но он умер по пути.

