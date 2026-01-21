Жительница Грайворонского округа Белгородчины пострадала при взрыве дрона

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшей в результате взрыва дрона в Грайворонском округе 18 января.

"Вчера за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму от детонации дрона в селе Головчино 18 января. Она продолжает лечение в стационаре", - написал он в Telegram.

Он также уточнил информацию о последствиях воздушных ударов ВСУ по Белгороду в ночь на 21 января.

"Над Белгородом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Повреждены два автомобиля, коммерческий объект, два предприятия, а также получили повреждения объекты, входящие в энергетический комплекс региона", - проинформировал Гладков.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 78 украинских беспилотников и выпущено 27 боеприпасов в ходе семи обстрелов. Воздушным атакам ВСУ подверглись 42 населенных пункта региона. Три человека погибли и двое получили ранения. Повреждено два частных жилых дома, 15 автомобилей, один из которых сгорел, четыре коммерческих и один административный объекты, два предприятия, объекты энергетики и инфраструктуры, корпус и оборудование сельхозпредприятия, памятник на кладбище.