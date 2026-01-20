Многоквартирный дом горит в Тахтамукайском районе Адыгеи после прилета БПЛА

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Тахтамукайском районе республики загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями.

"Зафиксирован прилет БПЛА. Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале во вторник.

Глава республики также пообещал организовать пункт временного размещения граждан.