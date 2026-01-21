Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. кв. м
Произошло частичное обрушение кровли
Москва. 21 января. INTERFAX.RU -Пожар, охвативший складское помещение в подмосковном Протвино, распространился на площадь около 5 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.
"Произошло частичное обрушение кровли. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники.
Пожар на складе с сантехникой в Протвино начался накануне вечером.