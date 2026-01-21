Поиск

Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. кв. м

Произошло частичное обрушение кровли

Москва. 21 января. INTERFAX.RU -Пожар, охвативший складское помещение в подмосковном Протвино, распространился на площадь около 5 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Произошло частичное обрушение кровли. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники.

Пожар на складе с сантехникой в Протвино начался накануне вечером.

Подмосковье склад пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом на Кубани

Возгорание произошло на территории Афипского НПЗ после падения обломков БПЛА

Восемь человек пострадали в результате атаке БПЛА в Адыгее

Многоквартирный дом горит в Тахтамукайском районе Адыгеи после прилета БПЛА

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Объекты энергетики повреждены после обстрела в Белгородской области

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Что произошло за день: вторник, 20 января

Тариф на прокачку нефти от ВСТО на Комсомольский НПЗ предложено поднять на 31% до 2027 года

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

 ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8199 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });