Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. кв. м

Произошло частичное обрушение кровли

Москва. 21 января. INTERFAX.RU -Пожар, охвативший складское помещение в подмосковном Протвино, распространился на площадь около 5 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Произошло частичное обрушение кровли. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники.

Пожар на складе с сантехникой в Протвино начался накануне вечером.