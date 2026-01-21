Возгорание произошло на территории Афипского НПЗ после падения обломков БПЛА

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Возгорание зафиксировано на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в результате падения фрагментов беспилотника, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

Кроме того, в оперштабе сообщили, что два частных дома получили повреждения в результате падения фрагментов БПЛА в Приморско-Ахтарске, пострадавших нет.

"В результате падения фрагментов беспилотника в двух частных домах выбило стекла. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.