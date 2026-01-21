Обломки БПЛА обнаружены в двух поселениях Северского района Кубани

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА обнаружили в двух поселениях Северского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.

"Обломки БПЛА обнаружили в двух поселениях Северского района. (...) Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в поселке Афипском фрагменты беспилотника упали около частного дома, повреждений не зафиксировано. В селе Львовском обломками БПЛА повреждена хозпостройка, в результате чего произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.