БПЛА нанесли ущерб топливно-энергетической инфраструктуре в Орловской области

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Топливно-энергетическая инфраструктура получила незначительные повреждения в результате атак ВСУ на Орловскую область, в Орле есть перебои со светом и водоснабжением, сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона", - написал он в мессенджере Мах в среду.

По его данным, в ряде домов Северного и Железнодорожного районов Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении, осуществляется устранение последствий.

Кроме того, повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории Орла и других муниципалитетов области. Предварительно, пострадавших нет, добавил он.