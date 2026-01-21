Обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом на Кубани

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с жилым домом в поселке Афипском на Кубани, проводится эвакуация жильцов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду.

"В поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них - боевая часть", - написал Контратьев в своем телеграм-канале.

Жильцов эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. В спортивной школе поселка организован пункт временного размещения, добавил он.



