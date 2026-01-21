В курском Железногорске восстановили теплоснабжение

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Теплоснабжение в Железногорске Курской области, нарушенное вследствие аварии на трубопроводе, восстановлено, сообщили в региональном главке МЧС России.

"По информации МУП "Гортеплосети" г. Железногорска по состоянию на 00:45 21.01.2026 заполнение системы завершено, теплоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в связи с аварией остановлена подача тепла и горячей воды свыше чем в 140 жилых домов, а также 18 социальных объектах.