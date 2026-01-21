Колокольцев указал на ухудшение обстановки в мире на фоне смягчения наркоконтроля в ряде стран

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил об ухудшении оперативной обстановки в мире на фоне снижения контроля за оборотом наркотиков в ряде стран.

"Проводимая рядом стран политика смягчения режима контроля за оборотом наркотических и психотропных веществ одновременно с политизацией правоохранительного сотрудничества приводит к еще большему ухудшению оперативной обстановки в самых "нарколиберальных" государствах, а также проецируется на другие регионы", - сказал Колокольцев на встрече в Гаване с кубинским коллегой Ласаро Альберто Альварес Касасом.

При этом, как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, глава российской полиции высоко оценил приверженность кубинских партнеров конструктивному сотрудничеству и общность подходов на антинаркотическом треке.

Говоря о теме СВО, глава МВД заявил, что "в последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала". "Ситуация развивается именно в том направлении, о котором Россия предупреждала в начале конфликта: безответственная накачка Украины оружием и наемниками оборачивается появлением новых угроз для всего мира", - подчеркнул Колокольцев.

Министр также пригласил кубинских коллег на VI Международную конференцию по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая состоится в Москве в сентябре текущего года.