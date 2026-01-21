В трех муниципалитетах Брянской области после обстрелов нарушено тепло- и электроснабжение

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Брянской области после ночного обстрела энергетических объектов нарушено электроснабжение и подача тепла, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Прошедшей ночью в результате целенаправленного применения реактивных систем залпового огня повреждены объекты энергетики, - написал он в своем телеграм-канале. - У жителей трех муниципальных образований есть перебои с электроснабжением и подачей тепла".

Он отметил, что аварийные и специальные службы незамедлительно приступили к устранению последствий атак ВСУ. Власти оказывают помощь местным жителям.