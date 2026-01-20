Два дома и несколько автомобилей повреждены в Брянске при атаке БПЛА

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Жилые дома и транспорт повреждены в Брянске в результате ночной атаки украинских беспилотников, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз утром во вторник.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник над территорией Брянской области было сбито девять беспилотников самолетного типа.

"Пострадавших нет. В результате отражения атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены фасады и остекление в двух жилых домах, три грузовых и один легковой автомобиль", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.