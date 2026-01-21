Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 13 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что при ночной атаке БПЛА в Тахтамукайском районе республики пострадали 13 человек.

"Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Семь пострадавших - в больнице пгт Энем, два человека - в больнице близлежащего Краснодара", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в пункте временного размещения находятся 27 человек, в том числе один ребенок.

Ранее сообщалось о 11 пострадавших при атаке БПЛА ночью во вторник в ауле Новая Адыгея Тахтамукайскго района республики. Двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Для жильцов поврежденного дома развернут пункт временного размещения.

В Тахтамукайском районе Адыгеи ввели режим ЧС.