Ущерб из-за атаки БПЛА в Адыгее нанесен 12 многоквартирным домам

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Повреждения фасадов и остекления 12 многоквартирных домов зафиксировали в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района после ночной атаки БПЛА, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в среду.

"По предварительной информации, повреждены фасады и остекление (...). В разной степени ущерб нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры получили значительные повреждения", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте развернут оперативный штаб, в настоящее время идет оценка ущерба.

"Поручил комиссионно отработать все вопросы, подсчитать ущерб и в сжатые сроки приступить к восстановлению жилья. Для этого привлечем все необходимые ресурсы, в том числе и застройщиков республики. С этой целью в ходе рабочей поездки в Новую Адыгею было оперативно организовано совещание с представителями стройкомпаний, которые работают в регионе", - отметил глава республики.

По его данным, спасатели и спецслужбы продолжают обследование территории и разбор завалов в квартирах.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в результате атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района республики загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями.

По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы, в том числе двое детей.

Для жильцов поврежденного дома развернут пункт временного размещения, в трех муниципалитетах Тахтамукайского района заработали пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших.

В Тахтамукайском районе Адыгеи ввели режим ЧС.