Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 11 человек
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Тахтамукайском районе увеличилось до 11 человек, девять госпитализированы.
"По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них (...) госпитализированы девять человек, в том числе двое детей", - написал он в своем телеграм-канале в среду.
Ранее Кумпилов сообщал о восьми пострадавших.
Кроме того, он добавил, что режим ЧС ввели в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА.