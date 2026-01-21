Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 11 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Тахтамукайском районе увеличилось до 11 человек, девять госпитализированы.

"По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них (...) госпитализированы девять человек, в том числе двое детей", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Ранее Кумпилов сообщал о восьми пострадавших.

Кроме того, он добавил, что режим ЧС ввели в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА.