Военные РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская армия в течение суток нанесла удары по украинским энергетическим объектам, которые используются в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

Также ударами поражены пункты временной дислокации украинских сил в 144 районах.