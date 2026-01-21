Поиск

Военные РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская армия в течение суток нанесла удары по украинским энергетическим объектам, которые используются в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

Также ударами поражены пункты временной дислокации украинских сил в 144 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Минобороны
