Женщину спасли из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Женщину спасли из-под завалов торгово-административного здания в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что под завалами находится, предположительно, один человек.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что обрушились конструкции кровли и второго этажа двухэтажного здания. В здании размещалось несколько магазинов и суши-бар.

Как сообщала мэрия Новосибирска, в результате обрушения пострадали два человека, им оказана медпомощь.