Женщину спасли из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Женщину спасли из-под завалов торгово-административного здания в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что под завалами находится, предположительно, один человек.
По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что обрушились конструкции кровли и второго этажа двухэтажного здания. В здании размещалось несколько магазинов и суши-бар.
Как сообщала мэрия Новосибирска, в результате обрушения пострадали два человека, им оказана медпомощь.