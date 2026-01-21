В Новосибирске из-под завалов ТЦ извлекли второго пострадавшего

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Новосибирске из-под завалов торгово-административного здания извлекли второго пострадавшего, сообщил Минздрав Новосибирской области. Там продолжают искать еще одного человека.

"Второго пострадавшего с травмами средней степени тяжести достали из-под завалов и везут в больницу", - заявил глава министерства Ростислав Заблоцкий.

Управление МЧС по региону сообщает о продолжении поисков.

"По предварительным данным, под рухнувшими конструкциями еще может находится мужчина. Периодически объявляется минута тишина, чтобы обнаружить человека", - сказано в сообщении.

Всего на ликвидации последствий происшествия привлекается 100 человек и 33 единиц техники.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщает, на место направлена спецтехника для разбора завалов, ТЦ оцеплен.

"Причины происшествия устанавливаются. Поручил провести проверку по соблюдению требований к содержанию кровель и своевременной очистке крыш от снега", - заявил мэр.

После обвала кровли и второго этажа двухэтажного здания из-под завалов ранее извлекли женщину. Еще до этого сообщили о двух пострадавших.

В здании размещалось несколько магазинов и суши-бар. По данным МЧС, размеры здания - 20 на 25 квадратных метров.