В Думу внесен проект закона о профилактике искажения исторической правды

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и "предупреждению и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества".

Проект закона (№ 1127364-8) размещен в среду в базе законодательной деятельности парламента.

Законопроект предлагает дополнить перечень основных направлений профилактики правонарушений (часть 1 статьи 6 закона от 23 июня 2016 года 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений РФ") новыми основаниями для осуществления профилактики правонарушений: "предупреждение и пресечение уклонений от обязанности по защите Отечества", также "противодействие искажению исторической правды".

"Формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к фейкам укрепляет гражданскую ответственность. Защита Родины начинается с правды - о нашей славной истории, нашем настоящем и гражданском долге каждого из нас", - прокомментировал проект закона в своем телеграм-канале один из его авторов, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, "спецслужбы недружественных стран не прекращают подрывную работу по фальсификации истории России и манипулируют общественным сознанием, провоцируя противоправное поведение".

"Совершенствование системы профилактики правонарушений позволит повысить эффективность мер по обеспечению безопасности, защите национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей. В том числе поможет пресекать деструктивную пропаганду, направленную на уклонение от защиты Отечества", - считает глава комитета.