Хинштейн потребовал срочно решить проблему с хранением тел в курской больнице

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Курской области Александр Хинштейн дал задание в кратчайшие сроки решить вопрос с телами умерших, которые лежат в коридорах городской больницы.

"Увидел в соцсетях шокирующие фото - трупы, лежащие прямо в коридоре Курской горбольницы №6. (...) Поручил детально разобраться в ситуации. Коллеги докладывают, что проблема, действительно, существует: в больнице нет отдельного помещения, где должны храниться тела до их передачи в патологоанатомическое бюро. Поручил обеспечить такое помещение уже до сегодняшнего вечера", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По данным местных СМИ, в горбольнице трупы пациентов по несколько часов лежат на каталке в коридоре у палаты реанимации. При этом рядом стоит тумба, на которую выставляют посуду с питанием для пациентов.

Губернатор проинформировал, что также Минздрав "промониторит ситуацию и по другим учреждениям здравоохранения Курской области".

Александр Хинштейн Курск
