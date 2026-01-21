Поиск

Депутаты предложили запретить гражданам самодекларировать доходы при кредитовании

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Кредитные организации и МФО с 1 июля 2027 года не смогут использовать информацию о доходах из заявления заемщика или других неофициальных документов при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН), при расчете можно будет использовать только официальные данные, взятые из ФНС, Социального фонда и Госуслуг.

Об этом говорится в законопроекте № 1127712-8, который внесла в Госдуму группа парламентариев, среди которых председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Согласно действующему законодательству, банк или МФО при расчете ПДН самостоятельно устанавливает во внутренних правилах порядок расчета среднемесячных платежей и дохода заемщика и вправе учитывать при этом данные о доходах, указанные в заявлении на кредит или в других документах, представленных заемщиком. Документ предлагает исключить из закона о потребительском кредите возможность использования информации о доходах, указанной самим заемщиком, или информацию из других неофициальных документов.

Одновременно вводится обязанность для банков и МФО бесплатно получать сведения о доходах физлиц из информационных систем Федеральной налоговой службы (ФНС), Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд), а также из цифрового профиля гражданина на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, инициатива разработана во исполнение поручения президента по итогам совещания по экономическим вопросам. Поручение предусматривало необходимость установления обязанности кредиторов использовать актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы физического лица, при принятии решения о предоставлении ему потребительского займа.

Кроме того, законопроектом предлагается отменить освобождение от расчета показателя долговой нагрузки при выдаче кредитов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации. Эта норма утрачивает актуальность в связи с отменой возможности компенсации инвалидам подобных расходов, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2027 года.

