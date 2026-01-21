Партия "Новые люди" предложила для малых предприятий мораторий на новые налоги на 3 года

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил наложить мораторий на три года на новые налоги для небольших предприятий.

"Стране нужны деньги. Это факт. Но есть отрасли, которые в новых условиях уже уходят в ноль или в минус. Поэтому для семейных пекарен, парикмахерских, небольших магазинов одежды и других подобных компаний мы предлагаем наложить мораторий на новые налоги на три года", - написал Нечаев в своем телеграм-канале в среду.

Параллельно с этим в партии намерены добиваться расширения программы поддержки малых предприятий в регионах. "Обсудим срочные меры с правительством и коллегами по Госдуме", - добавил политик.

По его мнению, ранее "Новым людям" удалось отстоять предприятия с выручкой до 20 млн рублей в месяц и IT-компании. "Но мы видим, что общепит, ретейл и сфера услуг тоже не выдерживают нагрузку. Подход пора пересматривать. Иначе налоги просто не с кого будет собирать", - также написал Нечаев.