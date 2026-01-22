Задержан собственник обрушившегося в Новосибирске торгового комплекса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали собственника торгово-административного здания, обрушившегося накануне в Первомайском районе Новосибирска, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

"Он задержан на 48 часов для установления всех обстоятельств по ст. 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в свою очередь сообщил о введении режима повышенной готовности для профильных служб города.

"Решением городской комиссии локально ввели режим повышенной готовности для профильных служб, определен комплекс первоочередных мер. Проведено отключение здания от инженерных сетей, территория остаётся оцепленной. Ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории", - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По информации мэрии Новосибирска, рухнувшее здание было самовольной постройкой, которую собственнику удалось узаконить через суд.

Здание, в котором располагались магазины и суши-бар, обрушилось в Новосибирске в среду на площади 600 кв. м. В результате случившегося один человек погиб и двое пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Разбор завалов завершен.