В МЧС заявили, что людей в обрушившемся в Новосибирске здании больше нет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в здании, обрушившемся в Первомайском районе Новосибирска, больше нет людей, разбор завалов продолжается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России.

В работах задействовано дополнительно 50 человек Сибирского спасательного центра, сказали в пресс-службе.

Ранее из-под завалов извлекли мужчину и двух пострадавших женщин, у одной - травмы средней степени тяжести.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного здания.

После обрушения первыми, до разбора завалов, получили медпомощь два человека.

В здании размещалось несколько магазинов и суши-бар.

Возбуждено уголовное дело.