Мэрия Новосибирска назвала обвалившийся ТЦ самостроем

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Администрация Новосибирска еще несколько лет назад пыталась привлечь к ответственности собственника обрушившегося торгово-административного здания, которое было самовольной постройкой, сообщает пресс-центр мэрии.

"В 2017 году сотрудниками Управления архитектурно-строительной инспекции (мэрии - ИФ) был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:084235:103 (по данным ЕГРН, собственником является Турков Сергей Иванович) по улице Наумова в Первомайском районе города"", - говорится в сообщении.

Управление в сентябре 2017 года проинформировало инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области (инспекцию ГСН) о необходимости привлечения застройщика к ответственности, но инспекция ГСН отказала в возбуждении дела. В дальнейшем застройщик Турков обратился в мэрию с заявлением (от 12 октбября 2017 года) о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания административного назначения.

"Заявление носило формальный характер, так как было подано без необходимых документов. Ему было отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В том числе с указанием информации об установлении факта самовольного строительства", - говорится в сообщении.

В марте 2018 года в мэрию Новосибирска из инспекции ГСН поступило обращение по факту незаконно возведенного капитального строения, мэрия обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства.

Застройщик Турков подал встречный иск о признании права собственности на самовольно возведенный объект. "Решением Первомайского районного суда требования застройщика о признании права собственности были удовлетворены. Ответственность за безопасность и содержание здания лежит на собственнике", - отмечается в сообщении.

Двухэтажное здание, в котором располагались магазины и суши-бар, частично обрушилось 21 января. Из-под завалов достали двух женщин, ранее мэрия сообщала еще о двух пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Разбор завалов продолжается.