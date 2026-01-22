Поиск

В Белгороде провели эвакуацию 1700 человек, чтобы обезвредить боеприпас

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Белгороде с вечера 21 января идут работы по извлечению боеприпаса на улице Губкина, к утру из окрестностей отселили более 1700 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Воронка от боеприпаса была обнаружена в начале вечера среды, тогда же в округе начали поквартирный обход, оповещение горожан и эвакуацию.

"На данный момент отселены более 1700 человек, в пункте временного размещения находятся порядка 50 жителей. В районе работ (участок улицы Губкина от Спортивной до Буденного) перекрыто движение транспорта", - написал Гладков в мессенджере.

На месте работают специалисты МЧС, взрывотехники Минобороны, задействована тяжелая техника.

Развернут оперативный штаб администрации города.

