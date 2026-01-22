Уфимец, выбросившей свою дочь из окна, признан невменяемым

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Хроническое психическое расстройство выявила экспертиза у жителя Уфы, который выбросил из окна четвертого этажа свою малолетнюю дочь, сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии в четверг.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Ему рекомендовано лечение в специализированном стационаре..

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Утром 9 октября 2025 года в Уфе 34-летний мужчина нанес своей малолетней дочери множественные удары, после чего выбросил ребёнка из окна 4-го этажа. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. После проведенной экстренной операции и стабилизации состояния девочку доставили в Москву спецбортом санавиации и госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии в РДКБ . Врачам удалось спасти ей жизнь.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), он арестован.

На момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать девочки со старшим сыном уехали в санаторий.