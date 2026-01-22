ФАС проверит ценообразование на рынке серной кислоты

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проводит анализ рынка серной кислоты с точки зрения обоснованности цен на нее, сообщило ведомство.

"Соответствующие запросы ведомство направило крупнейшим производителям серной кислоты - представителям нефтяной и металлургической отраслей, а также производителям минеральных удобрений", - говорится в сообщении.

Компании должны представить информацию об объемах производства и реализации продукции, данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, системе сбыта за 2024-2025 годы.

По результатам анализа при наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.