В Нижнекамске возбуждено дело о нападении лицеиста на уборщицу

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Нижнекамске в связи с нападением с ножом ученика лицея на уборщицу возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК) и халатности (ч.1 ст.293 УК), сообщили в управлении СКР по Татарстану.

По версии следствия, у 13-летнего подростка с уборщицей произошел конфликт, и 22 января утром он нанес ей ножевые ранения и выстрелил из сигнального устройства. Травмы получили оба.

"В настоящее время женщине оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что напавшего задержали росгвардейцы. У него были изъяты нож, маска и тактические перчатки. Эвакуацию в лицее не проводили.