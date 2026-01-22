Поиск

В Нижнекамске возбуждено дело о нападении лицеиста на уборщицу

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Нижнекамске в связи с нападением с ножом ученика лицея на уборщицу возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК) и халатности (ч.1 ст.293 УК), сообщили в управлении СКР по Татарстану.

По версии следствия, у 13-летнего подростка с уборщицей произошел конфликт, и 22 января утром он нанес ей ножевые ранения и выстрелил из сигнального устройства. Травмы получили оба.

"В настоящее время женщине оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что напавшего задержали росгвардейцы. У него были изъяты нож, маска и тактические перчатки. Эвакуацию в лицее не проводили.

Хроника 03 февраля 2014 года – 22 января 2026 года Нападения в школах и вузах
Нижнекамск СКР Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

Кушнер и Уиткофф приедут в Москву после семи-восьми вечера

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

Аэропорт Магадана открыт после инцидента с выкатыванием самолета за пределы ВПП

Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

 Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

В Москве арестован агент молдавских спецслужб

 В Москве арестован агент молдавских спецслужб

В Думе заверили в отсутствии планов вводить штрафы за использование VPN

ФСБ сообщила о задержании обвиняемых в крупном хищении ферросплавов ЧЭМК

В суде раскрыли причины приостановки работы роддома в Новокузнецке

Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

 Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8222 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });