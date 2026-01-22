Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

Дмитрий Песков Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - США придется разблокировать активы России, чтобы направить их на гуманитарные цели для восстановления Палестины, это потребует обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как будет оформлен (процесс направления активов) юридически пока непонятно. Это все нужно обсуждать. Это требует разблокировки. Это потребует определенных действий со стороны США", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Это не означает, что мы утратили все надежды на возвращение наших активов. Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права", - подчеркнул он.

Песков отметил, что Россия считает незаконным удерживание российских активов в других странах. "Мы не принимаем это. Будем дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы", - сказал представитель Кремля.